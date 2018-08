El Tinder de 'Crepúsculo': ¿qué personaje de la saga es tu alma gemela?

De cara a la vuelta de 'Crepúsculo' a los cines, es normal que vuelvas a imaginar cómo sería conocer en la vida real a todos los personajes cañones de la saga 'Crepúsculo'. Como son muchos, no vas a ir uno a uno tirando ficha hasta ver el que encaja contigo. No te preocupes, porque tenemos la solución perfecta para ahorrarte este embrollo. Como si se tratara de la vida real, el Tinder de 'Crepúsculo' te ayuda a elegir quépersonaje de la saga de Stephenie Meyer es tu alma gemela. No te lo pienses más y averigua si estás hecho para vivir al lado de un cristalino vampiro o tienes que ir pensando en mudarte al campo con los lobos.