Test: ¿Qué perro Disney sería tu mascota? Descúbrelo con este juego

Ya no tendrás dudas

Si cada vez que veías 'La dama y el vagabundo', 'Up' o '101 dálmatas' tenías unas ganas locas de tener un perro pero no sabías por cuál decantarte, ahora ya no tendrás ninguna duda. Con este juego descubrirás qué perro Disney sería tu perfecta mascota. 3, 2, 1... ¡A jugar!