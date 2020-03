Test: ¿Qué animal de las películas Disney eres?

DESATA TU INSTINTO ANIMAL

Si hay algo que nos encanta de Disney son sus adorables animales, sean parlantes o no. Y lo mejor es el carácter de cada uno de los animales. Porque, ¿quién no se ha sentido identificado con Dory cuando no se acuerda de algo? Y en caso de que no seas tan despistado, ¿te gustaría saber cuál es tu "yo animal" de Disney? Descúbrelo con este test.