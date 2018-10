No podrás quitártelas de la cabeza

No importa tu edad. No importa lo que suene en la radio. Tampoco lo que pongan en las mejores discotecas. Si empiezas a escuchar una canción Disney, vas a cantarla. Pero es el momento de averiguar cuánto sabes de los mejores temas de la compañía. Este test te pondrá a prueba de una forma que no te han puesto nunca. Así que antes de empezar date un repaso porque no va a ser sencillo.