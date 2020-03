Test Cinéfilo: ¿A qué película de terror se parece más tu vida amorosa?

NO INTENTES RECREARLA EN CASA

Halloween es una época estupenda para vivir en paz y armonía con tu pareja, si la tienes. O eso parece hasta que llegan los dramas eligiendo un disfraz conjunto, alguno de los dos adelanta los capítulos de Netflix a traición, y no podéis decidiros por una peli de miedo para la gran noche. Si has acabado planteándote qué película de terror realmente representa mejor vuestra relación y tu loca vida amorosa, no imagines más, porque tenemos el test para ti.