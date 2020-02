Test cinéfilo: ¿Eres capaz de recordar cómo murieron los mejores villanos de la historia del cine?

Sabemos que has visto las películas. Sabemos que odiaste a estos villanos. También sabemos que celebraste su muerte por todo lo alto. Pero lo que no sabemos es si eres capaz de recordar todas y cada una de ellas. Sin duda hay momentos que es imposible borrar de nuestras mentes. Ver morir a Mufasa no es algo que vayamos a olvidar con facilidad, pero ¿la muerte de Scar? Estos villanos merecían desaparecer del mapa y es el momento de que revivas estos gloriosos momentos del cine.