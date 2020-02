La teoría que desvela que Kevin de 'Solo en casa' fue olvidado por una macabra razón

'Solo en casa' es un clásico de las películas de Navidad, pero mientras que todos pensábamos que en ella, Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, es olvidado en casa por un "simple" despiste mientras el resto de su familia se va a París, un fan de la película ha encontrado un detalle escondido, que muestra que estaba destinado a quedarse en casa desde el principio.

Un usuario de Reddit ha revelado un fragmento de la película en el que, ya sea por descuido o intencionadamente, el billete de avión de Kevin McCallister es tirado por su padre a la basura, junto con una pila de servilletas rojas. Varios fans de la película han respondido y algunos incluso han encontrado una turbia intención en ese aparente "desliz".

"¿Qué pasa si Peter odia a Kevin tanto como Frank lo hace, solo que es mejor escondiéndolo?" comentó otro usuario. Según varias de estas teorías, el padre de Kevin habría tirado intencionalmente ese billete para evitar que el niño fuera de viaje con ellos. "Pienso que un tío que puede permitirse llevar a su familia entera a París por Navidad sería un poco más organizado con los tickets" comenta al respecto otro usuario.

Pero la teoría más turbia llega de la mano de CollectableRat, que piensa que el padre no solo quería pasar unas vacaciones tranquilas sin su hijo, sino deshacerse de él: "Contrató a esos dos ladrones para que entraran a su casa sin decirles que Kevin estaría allí, planeando que entrarían en pánico al verse y le matarían". "Disipemos esta suposición de que el Sr. McCallister no sabe lo que hace. Él sabe exactamente lo que está haciendo" comentó moak0.

Sin embargo, hay quienes han resaltado que esta película no podría ser hecha hoy en día, pues "tendrías unos buenos 30 minutos en la cola de seguridad y otra hora en la puerta de embarque para darte cuenta de la situación" comenta un usuario. "Incuso el check in, se hace online, por lo que no habría billetes en papel".

¿Crees que realmente hay una intención detrás del olvido de Kevin?