Son muchas las teorías que los fans buscan para conectar sus películas favoritas, y entre las de la compañía Disney parecen no acabar. Ahora, una usuaria de Tumblr (via someecards) ha encontrado una que conecta las películas de 'La Bella y la Bestia' y 'Aladdin' y estuvo a nuestro alcance en todo momento, solo había que escuchar mejor.

En la canción de 'Bonjour', con la cual comienza la película, Bella se acerca a la librería a devolver un libro y escoge otro que define como "su favorito". "Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, ¡un príncipe disfrazado!" le dice ella al librero en la escena. Ya en Esta frase podemos ver muchas alusiones a Aladdín y su historia, pues es obvio que la define perfectamente: Agrabah, sus aventuras como ladrón, los hechizos del genio, y lo más característico, Aladdín como un príncipe disfrazado.

Además, en esa misma canción, Bella le "cuenta" a unas ovejas que, aunque la protagonista "conoce al apuesto príncipe antes, ella no descubre quién es él hasta el final", lo cual cuadra perfectamente con la historia de Aladdín y Jasmín, porque ella no sabe realmente quién es hasta que la historia no está cerca de acabar.

Sin duda, la historia que Bella lee en ese libro la hace suspirar y tal vez, teniendo en cuenta que es su libro preferido, si Aladdín existiese en Francia en la época en la que transcurre su historia, Bella hubiera quedado enamorada de él y nunca hubiera encontrado a la Bestia.