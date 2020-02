El stormtrooper que se golpeó la cabeza en 'Star Wars' explica la razón del gazapo más famoso de la saga

Con motivo del 40 aniversario del inicio de la saga 'Star Wars' y el próximo estreno de 'Los últimos Jedi', durante estas semanas la famosa franquicia de La Guerra de las Galaxias está constantemente en el foco mediático.

Ahora The Hollywood Reporter ha querido resolver cómo se produjo uno de los gazapos más inolvidables de la saga. Para ello han entrevistado a Laurie Goodie, actor que encarnó a un famoso stormtrooper que se golpeó la cabeza en una secuencia del 'Episodio IV'. El intérprete ha explicado que se pegó contra la puerta como consecuencia de estar enfermo del estómago durante el rodaje.

"A media mañana, ya había ido tres o cuatro veces al lavabo. Cuando ya estaba vestido y de vuelta al set de rodaje, sentí la necesidad de volver al baño, pero ya estaba en el plano. En la cuarta toma, mientras me movía, sentía que mi estómago retumbaba y de repente me golpeé en la cabeza. Como no me estaba moviendo muy rápido, fue sólo un golpecito y no me dolió. Pero como nadie gritó cortó la secuencia, pensé que el plano no era lo bastante amplio como para que saliese yo en él".

Sin embargo parece que nadie en edición se dio cuenta del suceso y la secuencia fue incluida en la película. 40 años después sigue siendo uno de los gazapos más importantes de la historia del cine del que seguro que Laurie Goodie ha presumido muchas veces.