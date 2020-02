'Star Wars: Los últimos Jedi': Rey NO es una Skywalker según esta teoría

Una de las mayores revelanciones del Episodio VII fue el parentesco entre Kylo Ren y Han Solo. Un nuevo conflicto padre-hijo con catastróficas consecuencias. Pero una vez sabido que el villano es un Skywalker, quedaba saber el origen de la protagonista. Los datos están sobre la mesa: Mucho poder en la fuerza, abandonada en un planeta desierto y una piloto ejemplar. ¿Os recuerda a alguien?

Ahora bien, según la portada de Empire que está dando la vuelta al mundo, no solo Rey podría no ser una Skywalker, sino que además habríamos estado entendiendo mal 'El Imperio contraataca' todo este tiempo. "There is another one" reza el titular de la portada. Recordemos que es lo mismo que le dice Yoda a Obi-Wan cuando teme por la vida de Luke. Todo el mundo relacionó esto a Leia, la cual parece tener poder en la Fuerza pero nunca ha entrenado para convertirse en Jedi. Por lo que podríamos haber estado equivocados y Yoda no estaría hablando de la princesa más querida de la galaxia.

Así pues, Rey podría estar emparentada con un Jedi nunca visto antes en la saga pero que estaba en el radar del Maestro Yoda. Un Jedi que, viendo el ascenso de La Primera Orden y rebelión de Kylo, podría haberse visto forzado a dejar a su hija en Jakku.

Tal y como hicieron con 'Rogue One', argumentando que el imperdonable fallo de 'Una nueva esperanza', que servía como trampa de guion para destruir la Estrella de la Muerte, era el gran plan de Galen Erso; en los próximos episodios también podrían curar las lagunas de George Lucas. Tendremos que esperar, como poco, hasta 'Los últimos Jedi' para saber más sobre el asunto. Pero sin duda es uno de los grandes ejes del nuevo rumbo de 'Star Wars'.