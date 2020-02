Hay postres que parecen sacados de otra galaxia. No hay mejor ejemplo que esta gran recreación de la Estrella de la Muerte de 'Star Wars', hecha con galletas de jengibre. La imagen ha sido publicada en la web de Imgur, en donde, el creador de este increíble postre escribía: "Una Estrella de la Muerte de jengibre totalmente operativa".

No sabemos hasta qué punto puede llegar a ser operativa, al menos para llenar unos cuantos estómagos seguro. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es que con esta dulce Estrella de la Muerte, Felicity Jones y sus rebeldes lucharían por una causa de lo más hambrienta para robar sus planos, como hacen en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'