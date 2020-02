¿Sabes que 'Déjame salir' tiene un final alternativo? Y es lo que todos esperábamos

Es probable que no ignores las entradillas de una noticia, por lo que te volvemos a avisar, antes de que sigas leyendo, que esta información contiene SPOILERS. Si aún no has visto 'Déjame salir', te recomendamos que guardes la URL y lo leas más adelante.

Por si tienes mala memoria, te recordamos que en el final de 'Déjame salir' el personaje interpretado por Daniel Kaluuya 'consigue liberarse' cuando llega un vehículo policial, que resulta ser su amigo Rod.

Ambos se alejan del escenario del horror, por lo que, tras ver la película, lo consideramos un final feliz.

Pero los borradores anteriores del guión fueron muy distintos, y se ha encargado de confirmarlo el propio Jordan Peele en un podcast de BuzzFeed.

Hay un final alternativo en el que los policías llegan y le arrestan por lo que ha hecho y sabes que nunca saldrá en libertad.

Jordan Peele confirmaba que así era, y que decidió cambiarlo porque "se supone que estamos en un mundo post-racial, la gente decía 'tenemos a Obama, el racismo ha terminado, no hablemos de eso'".