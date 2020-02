Repasamos la saga 'Alien' y lo mucho que ha costado que puedas ver 'Alien: Covenant'

ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO (Ridley Scott, 1979)

De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación.

El origen de todo. La película que catapultó a la fama al realizador inglés. Su "pitch" partía de una simple premisa: "es 'Tiburón' en el espacio".

ALIENS, EL REGRESO (James Cameron, 1986)

Alien es un organismo perfecto, una máquina de matar cuya superioridad física sólo puede competir con su agresividad. La oficial Ripley y la tripulación de la nave Nostromo se habían enfrentado, en el pasado, a esa monstruosa criatura. Y sólo Ripley sobrevivió a la masacre. Después de vagar por el espacio durante varios años, Ripley fue rescatada. Durante ese tiempo, el planeta de Alien ha sido colonizado. Pero, de repente, se pierde la comunicación con la colonia y, para investigar los motivos, se envía una expedición de marines espaciales, capitaneados por Ripley. Allí les esperan miles de espeluznantes criaturas. Alien se ha reproducido y esta vez la lucha es por la supervivencia de la Humanidad.

James Cameron se atrevió a plantear a la Fox una secuela de uno de sus bienes más preciados. La leyenda dice que primero escribió para convencerles 'ALIEN' en una pizarra. Luego añadió el símbolo del dólar: 'ALIEN$'. Bingo, hizo un verdadero pastizal.

ALIEN 3 (David Fincher, 1992)

Tras conseguir escapar con Newt y Bishop de un planeta alienígena, la teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) recala accidentalmente en Fiorna 161, una remota cárcel galáctica cuyos peligrosos reclusos están absolutamente abandonados a su suerte.

El desarrollo de esta historia fue tan complejo como fascinante. David Fincher era un realizador novel de largometrajes, Sigournew Weaver (que cobró un millón de dólares extra por raparse la cabeza) exigió morir al final... El resultado es muy interesante, pero es que el listón con la anterior estaba muy alto.

ALIEN, RESURRECCIÓN (Jean-Pierre Jeunet, 1997)

Más de doscientos años después de su muerte, Ripley (Sigourney Weaver) vuelve a la vida gracias al empleo de técnicas avanzadas de clonación. Pero, durante el proceso, el ADN de Ripley se ha mezclado con el de la Reina Alien, por lo que Ripley empieza a desarrollar ciertas características de la peligrosa alienígena.

Se barajaron varios directores, pero por darle un tono más original se apostó por Jeunet. Error. No es que sea mal realizador, ni mucho menos, pero Scott / Cameron / Fincher pertenecen a otra liga.

PROMETHEUS (Ridley Scott, 2012)

Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

Tras dos entregas de aliens contra predators (la primera salvable, la segunda no), el universo `Alien´ volvía a sus orígenes. Realmente `Alien Vs. Predator´ ya era una precuela, pero con `Prometheus´ la saga tenía de nuevo a su capitán en jefe al mando, Ridley Scott. Parece que les daba cierto apuro llamarla "Alien 0" o algo así, pero era una precuela en toda regla por mucho que en la promo se mencionaran palabras como "reimaginación" o "reaproximación".

ALIEN, COVENANT (Ridley Scott, 2017)

Rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen que es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo oscuro y hostil cuyo único habitante es un “sintético” llamado David (Michael Fassbender), superviviente de la malograda expedición de Prometheus...

Ocurre diez años después de lo narrado en la película anterior, y ciertos años antes de la primera película del 79. Ahora se prepara 'Alien, Awakening' que transcurriría precisamente entre 'Prometheus' y 'Covenant'. ¿Mucho lío? No, mira lo que iba a ser ser 'Alien 5' y al final no sucedió (porque las ganas que tenían de invalidar 'Alien 3' y 'Alien, Resurrección' eran tremendas).

ALIEN 5 (Neill Blomkamp, ????)

Joss Whedon había escrito un guión situado en la Tierra, pero Sigourney Weaver no estaba interesada en esta localización; quería volver al planetoide de la primera película. Weaver dijo que sería Ripley sólo si le gustaba la historia, ni más ni menos. Antes de que 20th Century Fox le diera luz verde a 'Alien Vs. Predator' James Cameron había estado colaborando en el argumento de un posible 'Alien 5' con otro guionista. Cuando se enteró de los planes de Fox de hacer un cross-over con la saga de 'Depredador' se enfadó muchísimo y se apeó del proyecto. Antes incluso de ver la película dijo que invalidaría la franquicia, que era como 'Frankenstein contra el Hombre Lobo'. Luego vio la película y le gustó, pero cumplió su amenaza y dijo que ya no volvería nunca más a la saga. Moraleja: no enfadar al director de las dos películas más taquilleras de la Historia del Cine.

En una entrevista de 2002 aparece Scott y dice que una nueva película de 'Alien' sería "algo divertido de hacer, pero siempre que la historia esté bien y me guste". Su concepto era "volver a donde los aliens fueron creados". En 2008 Weaver y Scott dicen estar trabajando en un spin-off con Ellen Ripley. Sin embargo Scott al tiempo dice estar sólo escribiendo una precuela que explica el famoso 'Space Jockey' encontrado en el planetoide original, y que se llamará `Prometheus´. Dicho y hecho. Peliculón y taquillazo. Si es que no hay nada como hacer caso a los que saben de cine.

Llega 2014, y Weaver ve que la saga puede tener cuerda para rato y quiere retomar la idea de un posible 'Alien 5'; que no le gusta nada la despedida de su personaje al final de 'Alien, Resurrección' (ni a ella ni a nadie, las cosas como son). Que Ripley aún tiene mucha humanidad. Mucha razón. ¿Y qué pasó?

Febrero de 2015. El director Neill Blomkamp sube bocetos de una posible película a su cuenta de Instagram. Dice que es el sueño de su vida hacer una peli de 'Alien', y que Weaver se apunta. Weaver así lo confirma. Que si se hace con él, dice que ella es Ripley de nuevo. El mundo se vuelve loco (la estrategia de Fox ha funcionado) y el 18 de febrero de 2015 se "confirma" el proyecto. No es oficial, pero los rumores de que transcurre después de la 2 invalidando las entregas 3 y 4 son cada vez más fuertes (para desconcierto de algunos fans). Blomkamp dice que no quiere rehacer la 3 y la 4, sino seguir donde acabó la 2 (Newt viva, etc). Sigourney, sensata ella, explica: "Esto es un "¿qué habría pasado si...?", nada más". En marzo de 2015 Blomkamp añade que no se llamará 'Alien 5' por las buenas, y que si tiene éxito harán más continuaciones.

Un montón de actores de la película anterior (que sobrevivían, claro) manifiestan su interés de repetir en la nueva secuela, haciéndoselo hacer llegar a oídos del director. El 29 de junio de 2015 Blomkamp afirma que el rodaje comenzará en Vancouver, Canadá. Sin embargo en agosto se comunica que el proyecto se detiene hasta 2017. En septiembre de 2015 Ridley Scott "confirma" que le producirá la peli a Blomkamp y que será una secuela de 'Prometheus'. O sea, que de secuela de 'Aliens, el regreso' nada: 'Prometheus' transcurre antes de 'Alien, el octavo pasajero'. El director dice luego en octubre de 2015 que la película se para definitivamente, que se va a otros proyectos (vaya verano feo ha debido de pasar, pensando que rodaba el sueño de su vida y luego parar definitivamente).

Abril de 2016. Sigourney Weaver dice que 'Alien 5' se retoma en cuanto vean cómo queda 'Alien, Covenant' (las ganas que tiene la jefa son encomiables). A finales de ese mes Blomkamp vuelve a subir diseños a través de su perfil de Instagram, incluyendo a una Newt adulta (la niña de la segunda entrega).

Weaver le dice a la revista Variety que ella y el director han trabajado mucho en su personaje y que está todo listo. Enero de 2017: un fan le pregunta a Blomkamp si hay o no peli, y dice que las posibilidades son "remotas". Abril, Scott responde a la misma pregunta con un pesimista "no creo que se haga ya, jamás". Añade que sí, que muchos dibujos por Instagram, pero que nunca hubo ni un guión ni nada: sólo una sinopsis de 10 páginas. Bueno, pues salen James Cameron y Sigourney Weaver a la palestra diciendo que no, que no es verdad: que sí que hay guión y que es estupendo.

¿Quiere Scott que no se haga y tener el control absoluto de la franquicia? ¿Quieren Cameron y Weaver darle una oportunidad a Blomkamp para que elimine lo acontecido en las entregas 3 y 4? Parece que un 'afirmativo' es lo que dicta el sentido común ante estas dos preguntas.