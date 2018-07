El remake de 'Mulán' podría haber eliminado a un personaje esencial y los fans están indignados

La polémica parece perseguir al remake en acción real de 'Mulán'. Al parecer, y según indica un documento de cásting para la película, el personaje de Li Shang, el chico que se enamora de Ping (el personaje de Mulán cuando se hace pasar por un hombre), habría desaparecido.

El personaje en cuestión habría sido reemplazado por Chen Honghui, un compañero recluta que ve a Ping como a un rival, y del que se enamora perdidamente al descubrir que es una mujer.

Los fans de la película de Disney no han tardado en demostrar su indignación por la presunta modificación del argumento por parte de los guionistas, y han expresado comentarios como que "Disney se ha dado cuenta de que habían hecho bisexual sin querer a Li Shang, haciendo que se enamorara de Mulán cuando él creía que era un chico, y no hay nada que puedan hacer ahora para negarlo o cambiar ese hecho" o que "como Li Shang no estará y en su lugar están metiendo a ese nuevo personaje problemático que la intimida hasta que descubre que es una mujer ya no me importa y espero que fracase".

Tendremos que esperar un tiempo para descubrir si efectivamente Li Shang ha desaparecido del guión del remake en acción real de 'Mulán', que llega a los cines el 27 de marzo de 2020.