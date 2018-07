Las referencias a 'Harry Potter' escondidas en 'Vengadores: Infinity War'

Cuando salió el tráiler de 'Vengadores: Infinity War' los fans ya se revolucionaron con cierto personaje de la Orden Negra que parece primo hermano de El Que No Debe Ser Nombrado.

Una vez vista la película, el parecido es aun más evidente entre los dos personajes modificados digitalmente, e incluso la sonrisa creepy se parece.

Ebony Maw, el Voldemort de 'Vengadores: Infinity War' | Marvel

Pero los guiños a 'Harry Potter' no acaban aquí, y es que también aparece un mítico elemento de la saga mágica: el dementor. No me digáis que la aparición de Cráneo Rojo levitando con capucha negra no era clavadito a las criaturas de J.K. Rowling.

Y seguimos con referencias menos turbias: La forma en la que la Gema de la Mente funciona en la frente de Visión también suena ligeramente a cierto mago. El superhéroe nota la presencia del villano, Thanos, cuando está cerca de él a través de la gema. Exactamente igual que la cicatriz de Harry con Voldemort.

Harry y Visión comparten problemitas | seestrena.com

Por último, el trágico final de los héroes (insistimos, spoilers everywhere). La forma en la que ciertos personajes se desvanecen hechos ceniza es muy similar a la manera en que perece el mismísimo Voldemort.

¿Te habías dado cuenta de todas estas coincidencias?