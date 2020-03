¿Recuerdas a Patty Simcox, la impresionable animadora de 'Grease'? Así de espectacular está Susan Buckner 39 años después

En el momento en el que la falda de Patty Simcox se levantó en medio del concurso de baile en 'Grease', se convirtió en parte de la cultura popular para siempre.

Susan Buckner fue quien interpretó a la entusiasta animadora en el film de 1978, y 39 años después así es como luce la actriz.

Buckner ha participado en series como 'Starsky y Hutch', 'The Love Boat' y 'The Whistle Blows'. Su última aparición fue en 'Deadly Blessing' en 1981, y desde entonces ha dejado la actuación. ¡Aunque no hay más que verla para darse cuenta que sigue estando igual (o más) de estupenda!