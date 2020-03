¿Recuerdas al mítico actor de los 80 Rick Moranis? Te contamos qué ha sido de él

Rick Moranis vivió el momento más álgido de su carrera durante la década de los 80 y principios de los 90, con películas tan memorables como 'Cazafantasmas', la saga 'Cariño he encogido a los niños' o 'La loca historia de la Guerra de las Galaxias'. Con tantas cintas exitosas, probablemente te habrás preguntado qué ha pasado con él, y por qué no le hemos seguido viendo en el cine.

La verdad detrás de su desaparición está en la muerte de su esposa, Ann Belsky Moranis, víctima de un cáncer de mama en 1991, junto a la que el actor tenía dos hijos. Moranis se quedó viudo y con dos niños pequeños en el mejor momento de su carrera, y durante un tiempo intentó compaginar su trabajo con su labor como padre, hasta que decidió dedicarse a tiempo completo a sus hijos.

En una entrevista radiofónica Moranis explicaba de esta forma tan clara la decisión que tomó en su día: "Lo que me pasó es algo que le pasa a la gente todos los días, y reajustan su vida por todo tipo de razones. No había nada raro en lo que pasó o lo que hice, y creo que la razón por la que la gente está tan intrigada por mi decisión es porque creían que aquello de lo que estaba huyendo tenía más valor que cualquier otra cosa que yo pudiera tener".

"La decisión de convertirme en amo de casa y padre, algo que mucha gente hace cada día, no habría tenido tanta repercusión si yo hubiera sido un ciudadano medio. Y tampoco es que me convirtiera en otra persona, simplemente apliqué toda esa creatividad a mi vida en el hogar, con mis hijos. Yo era la misma persona, y no he cambiado, sólo lo había hecho mi enfoque", insistía Moranis.

"Obviamente echaba de menos a la gente, y esa parte tan refrescante del trabajo de actor que es hacer una cosa radicalmente distinta cada día. Críar a tus hijos, especialmente si lo haces solo, puede ser muy monótono y diferente a estar en un set de rodaje con Bill Murray o Steve Martin. Así que me perdí ese tipo de cosas, pero encontré mucha alegría y premios en otro lugar", concluía el actor con unas bellas palabras.