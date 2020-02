¿Recuerdas a la joven matemática de 'Chicas Malas'? En la vida real no se parece nada a su personaje

A estas alturas 'Chicas Malas' es casi una película de culto. La comedia adolescente que seguramente todos hayamos visto más veces de las que nos gustaría admitir, tenía una infinidad de personajes que aunque fueran secundarios se quedaron grabados en nuestra mente ( You go Glen Coco!). ¿Recuerdas a la chica "poco agraciada" a la que se enfrentó Caty en su gran prueba de matemáticas? En la vida real, la actriz que le dio vida, Clare Preuss, no se parece nada a su personaje.

La actriz se retiró del mundo de la actuación en el año 2004, y ahora ha regresado y está en plena grabación de la película 'We'.

Clare Preuss | seestrena.com