¿Recuerdas a Fairuza Balk de 'Jóvenes y brujas'? La razón por la que no has sabido nada de ella en años

Fairuza Balk fue una de las actrices más exitosas e icónicas de los 90 gracias a películas como el de la protagonista de 'Jóvenes y brujas' o el de la novia de un neonazi en 'American History X'.

Pero si te pones a pensar, hace mucho tiempo que no la has visto en la gran pantalla o en alguna serie. ¿Ha abandonado su carrera como actriz? Lo cierto es que no.

Cuando se anunció que Sony podría estar interesada en hacer un remake de 'Jóvenes y brujas', el mayor éxito de la carrera, esta fue su respuesta: "No me sorprende nada. Sony hizo mucho dinero con 'Jóvenes y brujas' y obviamente lo ve como una manera de ganar más".

¿Pero por qué la actriz no quiere oír hablar de este proyecto? Te contamos la razón por la que Fairuza se alejó de los focos Hollywood en el vídeo de arriba.

