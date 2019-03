Ránking: ¿Puedes elegir la película más lacrimógena de la historia?

¿A QUE AHORA QUIERES REVISIONARLAS TODAS?

Hay películas que vienen de serie con un diluvio universal. Sus escenas tristes se quedan clavadas en tu retina, pero, ¿cuál es la que siempre que la ves no puedes evitar moquear como si no hubiera un mañana? ¡Vota en nuestro ránking lacrimógeno! Pero ojo, si has vivido en una cueva, algunas de las películas pueden tener spoiler.