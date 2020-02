Que no salga a la luz: Estrellas de cine que decidieron boicotear sus propias películas

Aceptar que has hecho una película, para qué mentir, de mierda, es difícil. Por eso, hay actores que prefieren que sus pequeños errores no vean la luz y así nadie pueda acusarles de tener una auténtica cagada en su carrera cinematográfica.

Estas son algunas de las estrellas del mundo del espectáculo que decidieron ocultar sus "tierra trágame" del cine. Y si después de leer el artículo decides buscar sus películas, te recomendamos tener muchas ganas y esfuerzo, porque algunas están totalmente desaparecidas. ¡Buen trabajo boicoteadores!

1. Paul Newman en 'El cáliz de plata'

Paul Newman en 'El cáliz de plata' | seestrena.com

'El cáliz de plata' fue la primera película de Paul Newman. Sin embargo, el actor no está muy orgulloso de sus primeros pinitos en la gran pantalla. Además de que él mismo describió la película como la peor de la década, se rumorea que Newman llegó a pagar 1.200 dólares para que en los periódicos se publicaran críticas recomendando a los lectores no ver la cinta. Aunque claro, esto solo terminó aumentando la audiencia de la misma. Buena jugada Paul.

2. Jim Carrey en 'Kick-Ass 2'

Jim Carrey en 'Kick-Ass 2' | seestrena.com

Jim Carrey es uno de los actores que aparecen en la segunda película de 'Kick-Ass', protagonizada por Aaron Taylor-Johnson. Una comedia que tiene, como es de esperar de cualquier cinta basada en un cómic, bastante acción. Pero el actor, al terminar el rodaje, dijo que le parecía que había demasiada violencia y decidió salirse de la promoción y criticar la película. Vamos a ver Jim, ¿acaso no leíste el guión? ¿De verdad no sabías donde te metías?

3. Leonardo DiCaprio en 'Don's Plum'

Leonardo DiCaprio en CinemaCon | GTRES

No es ninguna sorpresa que Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire son amigos del alma. Pero si un sorpresón que hicieran esta película juntos, 'Don's Plum', en 1995. Los dos jóvenes actores estaban intentando hacerse un hueco en el mundo del cine y accedieron a hacer esta cinta independiente en blanco y negro, dirigida por R.D. Robb. Pero, nada más terminar el rodaje, DiCaprio se obsesionó con prohibir la película. Y vamos que si lo consiguió. 20 años después su emisión sigue estando prohibida en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué querrá esconder DiCaprio?

4. Sylvester Stallone en 'El semental italiano'

Sylvester Stallone en 'El semental italiano' | seestrena.com

El título lo dice todo. Los inicios de Stallone incluyen... una película porno. Aunque el actor no tuviera exactamente que rodar ninguna escena de sexo, su querido miembro es el protagonista durante toda la cinta. Por eso, cuando el actor ya no estuvo necesitado de dinero como lo estaba por aquel entonces cuando aceptó el papel, pidió que se retirara la película. Los productores le llegaron a exigir 100.000 dólares para que desaparecieran todas las copias de la película. Sin embargo, en este caso, Sylvester no llegó tan lejos como otros actores y se negó a pagar, por lo que, ya sabes, si quieres ver todas las cualidades Stallone... Ya sabes dónde buscar.

5. Sean Connery en 'La Liga de los Hombres Extraordinarios'

Sean Connery en 'La Liga de los Hombres Extraordinarios' | seestrena.com

Como dicen las madres, no hay que juzgar precipitadamente. Pero es un poco extraño que esta fuera la última película en la que actuó Sean Connery. ¿Qué es lo que realmente pasó en el largometraje? Al parecer el actor y el director, Stephen Norrington, no es que se llevaran muy bien. La tensión hizo que se retrasase la producción y el rodaje. Y el mismo Norrington no asistió a su estreno. Más tarde confesaron que fue una idea equivocaba y que la experiencia fue horrible.

6. Lindsay Lohan en 'The Canyons'

Lindsay Lohan en 'The Canyons' | seestrena.com

Fue un pequeño boicot, sí. Pero es Lindsay Lohan... Seguro que ni lo tenía planeado. La actriz le prometió al director de 'The Canyons', Paul Schrader, que le acompañaría durante la promoción de la película. Pero al final el director tuvo que ir solito a las entrevistas de prensa antes del estreno de la cinta. No te ofendas Paul, Lohan estaría de fiesta en fiesta y no se acordaría ni de que había actuado en esa película. Uno de los muchos despistes de LiLo.

7. Robin Williams en 'Can I Do It... 'Till I Need Glasses?'

Robin Williams en 'Can I Do It... 'Till I Need Glasses?' | seestrena.com

Otro de los oscuros pasados de una estrella de Hollywood tan reconocida como Robin Williams. El actor, en 1997, participó en la secuela de la película 'If you don't stop... you'll go blind'. Solo aparecía dos minutos en la cinta, sin embargo cortaron su escena en el montaje final. Pero cuando la fama de Williams comenzó a subir como la espuma, la película fue reeditada para incluir su breve intervención. Algo que al actor no le gustó nada, y mucho menos cuando el tema principal de la película giraba alrededor del sexo. Por eso, hicieron otra versión, et voilà, ahora tienes tres opciones para escoger la que más te gusta.

8. The Rolling Stones en 'Cocksucker Blues'

The Rolling Stones en 'Cocksucker Blues' | seestrena.com

La famosa banda británica de rock apostó por la gran pantalla. Aunque no se les dio tan bien como la música. El documental, sin ningún tipo de censura, mostraba, entre otras cosas, a Mick Jagger consumiendo cocaína o a Keith Richards tan colocado que no era capaz ni de sostener la droga en su mano. La película era tal locura, que la misma banda pensó que era demasiado para que lo viera el público. Por eso demandaron al director. Y, tras ganas el juicio, ahora solo se puede ver el documental una vez al año, y con Robert Frank, el autor del documental, presente en la sala.

9. The Beatles en 'Let It Be'

The Beatles en 'Let It Be' | seestrena.com

La canción no, la película. No solo los Rolling mostraron su lado más oscuro en un documental. The Beatles también se atrevieron con el cine y rodaron un documental sobre su disco Let It Be. Pero, una cámara detrás de ellos las 24 horas del día mostraba la tensión ya patente en el grupo. Por eso, cuando en 2008 se intentó lanzar el DVD de la película, Paul McCartney y Ringo Starr, con su gran equipo de abogadas al ataque, impidieron su salida. No es por meter el dedo en la llaga pero, ¿van a ponerse a luchar también contra las versiones que han salido por Internet?

10. Kiss en 'Kiss meets the Phantom of the park'

Kiss en 'Kiss meets the Phantom of the park' | seestrena.com

Este es otra de esas películas sobre una banda de música. Pero no es un documental. Ni siquiera una película basada en una historia real. Es una cinta de ciencia ficción. De Kiss. Con superpoderes. Luchando contra malvados robots. ¿Era necesario? Y por si fuera poco, a Ace Frehley, que por cierto solo se comunicaba a base de rugidos, en algunas escenas era interpretado por otro actor, un intérprete negro... Gracias a Dios, la banda se dio cuenta del error y confesaron más tarde su odio hacía la cinta. Una y no más, por favor.