¿Qué es el 'Star Wars Day' y por qué se celebra el 4 de mayo? Te explicamos el homenaje a la Fuerza

Hoy 4 de mayo, como cada año en esta fecha desde hace ya varias décadas, se celebra el Día Mundial de 'La Guerra de las Galaxias', el 'Star Wars Day'. Millones de fans de la saga creada por George Lucas celebran con eventos y conmemoraciones en todo el mundo el nacimiento de la legendaria franquicia. Pero... ¿Por qué el 'Star Wars Day' se celebra el 4 de mayo?

La elección de la fecha se debe a un juego de palabras a partir del popular saludo "Que la fuerza te acompañe", que en inglés se traduce como "May the Force be with you", y que guarda similitud con "May the fourth be with you" (que significa "Que el 4 de mayo te acompañe"). De hecho, en Twitter se usa hoy el hashtag #MayThe4thBeWithYou.

EL GRAN REGALO PARA LOS FANS

Durante el Día de 'Star Wars' se producen eventos en todo el mundo. Los fans se reúnen para disfrutar del extenso universo. Son habituales las maratones de películas de la saga o los encuentros con seguidores disfrazados de jedi, soldados imperiales u otros personajes.

Muchos de los actores originales de la saga participan en el homenaje en este día tan especial, y este año lo ha arrancado Mark Hamill con una desternillante broma a los fans.