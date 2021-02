"Mi nariz original ya no existía": Priyanka Chopra confiesa la cirugía rutinaria que cambió su cara por accidente

Priyanka Chopra se hizo conocida internacionalmente al convertirse en Miss Mundo en el año 2001, y seguidamente la joven comenzó su carrera como actriz en India.

Años más tarde consiguió el reconocimiento internacional como protagonista de la serie 'Quantico', y a partir de ahí comenzaría a ser muy conocida y su boda con Nick Jonas ha sido una de las más sonadas de los últimos años.

Ahora, Priyanka se ha mostrado más sincera y vulnerable que nunca en sus memorias 'Unfinished', donde revela cosas sobre su vida desconocidas para el público como la traumática razón por la que cambió su cara y empezaron a llamarla 'Plastic Chopra'.

Chopra ha relatado la traumática experiencia que vivió de joven debido a una cirugía que salió mal. A la actriz le descubrieron un pólipo, un tumor benigno en la cavidad nasal, que tenían que extirpar quirúrgicamente y que le provocaba problemas respiratorios.

Pero, pese a ser presuntamente una operación rutinaria, "desafortunadamente no lo fue", relata. "El doctor accidentalmente rasgó el tabique de mi nariz y el puente colapsó".

"Mi nariz original ya no existía. Mi cara era totalmente diferente. Ya no era yo. Me sentí devastada y sin esperanza", confiesa sobre la desgarradora situación. "Cada vez que me veía en el espejo, me devolvía el reflejo una extraña, y no creía que mi identidad o mi autoestima se recuperarían nunca del golpe", escribe según recoge Insider.

Priyanka además reconoce que la situación fue mucho peor una vez que empezó a extenderse la noticia de su nueva apariencia, y comenzaron las especulaciones sobre su supuesta cirugía plástica.

"Mi carrera, basada tanto en la apariencia física, parecía estar acabada antes de haber empezado", se lamentaba. La joven pasó por muchas cirugías correctivas para intentar arreglar su nariz, aunque sabía que ya nunca sería la misma.

Pero eso no fue lo peor, pues después de su "cambio" Chopra revela que fue despedida de dos papeles que ya había conseguido y redujeron su aparición al máximo en otro que ya estaba cerrado.

Puedes ver cómo era la cara de Priyanka previa a la operación, cómo ha cambiado a través de los años y cómo ha llegado a aceptarse a sí misma en el vídeo de arriba.

