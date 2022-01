La preocupación de la directora de 'Crepúsculo' por este beso "ilegal" entre Robert Pattinson y Kristen Stewart

La primera entrega de 'Crepúsculo' se lanzó en 2008 y de inmediato fue un fenómeno de masas, entre otras cosas, gracias a la química entre sus protagonistas: Robert Pattinson y Kristen Stewart.

Por aquel entonces, los futuros Edward y Bella Cullen tenían 21 y 17 años respectivamente en la vida real, y este hecho hizo desconfiar a la directora del film, Catherine Hardwicke. La estadounidense de 66 años ha desvelado en el podcast The Big Hit Show cómo fue el proceso de casting entre los dos actores y por qué temió tanto ese momento.

"Rob y Kristen audicionaron en mi cama la escena del beso. Rob estaba tan metido que se cayó de la cama. Yo dije, 'amigo, cálmate'. Estando yo allí filmando con mi pequeña cámara de video", contó la directora.

"Me di cuenta de que tenían mucha química, y yo estaba como, 'oh, Dios mío'. Kristen tiene 17 años. No quiero involucrarme en cosas ilegales", se cuestionó. "Le dije a Rob: 'Por cierto, Kristen tiene 17 años. En nuestro país, es ilegal tener relaciones sexuales'", afirmó Hardwicke

Kristen Stewart y Robert Pattinson en 'Crepúsculo' | seestrena.com

Robert Pattinson audicionó para el papel del joven vampiro cuando Kristen Stewart ya estaba confirmada para interpretar el papel de Bella Swan. Y un año más tarde, ambos iniciaron una relación, a la par de 'Luna Nueva', que se extendió hasta el año 2013.

Por su parte, ambos actores consiguieron despegar sus carreras a pesar del encasillamiento inicial por la saga vampírica. Y han protagonizando títulos como 'El faro' o 'The Batman', por parte de Robert Pattinson, o 'Spencer', de Kristen Stewart. De hecho, la actriz de 31 años se ha comprometido recientemente con la guionista Dylan Meyer.

