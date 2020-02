Pocahontas y John Smith lo dejan por Whatsapp y se vengan el uno del otro

Aunque algunas vivan bajo el mar y otras visiten el Olimpo de vez en cuando, la tecnología llega a todos lados. Si no que se lo pregunten a las princesas Disney y su divertido grupo de Whatsapp. No importa lo épica que fuera su historia, el día a día es mucho más divertido.

Gracias a Brioche Enfurecida sabemos cómo continuó la historia entre Pocahontas y John Smit,h y no, no todo es el cuento de hadas que esperabas. El amor no parece estar a flor de piel como vimos en la película y cada uno sabe cómo poner celoso al otro. Que si fotitos en Instagram, que si salir de fiesta... Parece que el drama estaba lejos de acabar cuando se despidieron en la gran pantalla.