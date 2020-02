Un pueblo de Estados Unidos, un misterio por resolver, monstruos y un grupo de chavales en sus bicicletas. Así crecieron los niños de los 80. Entre extraterrestres que quieren llamar a su casa, monstruos que no deben comer después de las 12 y tesoros pirata invadieron toda una generación que, treinta años después, sigue siendo uno de los mayores reclamos del cine. Con productos como 'It' o 'Stranger Things', podemos volver a esta entrañable época y ahora, gracias a la segunda temporada de las aventuras de Once y compañía, lo hacemos a lo grande.

El portal de datos de cine por excelencia, IMDB, ha compartido un vídeo que compara, plano por plano, las secuencias de 'Stranger Things 2' con su fuente original. Desde 'Indiana Jones' hasta 'Star Wars', pasando, como no podía ser de otra forma, por grandes obras como 'Aliens', 'Gremlins' o 'Los Goonies'. Aunque hubieras pillado algunas, seguro que se te quedaron en el camino muchas otras. Pero no te preocupes, este vídeo te abrirá los ojos y seguro que no podrás volver a ver la serie de la misma manera.

Las historias de Hawkins están lejos de terminar. Puede que el Demogorgon ya sea agua pasada, pero por mucho que nuestros protagonistas nos conquisten en ese baile de instituto, el Upside Down tiene preparadas nuevas amenazas que veremos próximamente. Desde luego este equipo tiene aún mucho que ofrecer y, mientras se nos sigue cayendo la baba, tendremos toda una nueva serie de referencias cinéfilas. Por lo que tocará ir bien preparados para esta vez poder pillarlas todas.