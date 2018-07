15 películas románticas imprescindibles para enamorarte del amor

'CAROL'

Las dos tan guapas y fabulosas | seestrena.com

Todd Haynes adapta en esta película la novela 'El Precio de la Sal', que publicó Patricia Highsmith en 1952. La cinta nos cuenta la historia de Carol y Therese, una mujer divorciada y una joven que intentan descubrir cómo vivir su amor en los años 50, una época en la que la homosexualidad se consideraba un delito.

Un largometraje delicado, con una banda sonora exquisita y todos los elementos cuidados hasta el más mínimo detalle que te ayudarán a adentrarte en la historia y enamorarte a la vez que lo hacen Therese y Carol.

LA TRILOGÍA BEFORE ('ANTES DEL AMANECER', 'ANTES DEL ATARDECER' Y 'ANTES DEL ANOCHECER')

Jesse y Celine en 'Antes del Atardecer' | seestrena.com

Hay películas que consiguen transmitir el amor más idílico en la pantalla. Esos amores que como se suele decir "sólo ocurren en las películas". Pero la trilogía de Richard Linklater denominada comúnmente la 'Trilogía Before', no es de esas. Las cintan plasman en tres películas una de las historias de amor más reales e inolvidables del cine.

Las películas cuentan tres días de la vida de Jesse y Celine, un chico americano y una chica francesa que se conocieron en 1995 en un tren de camino a Europa y pasaron toda ’Antes del Amanecer’ paseando por la noche por las calles de Viena.

Fue en 2004 en ‘Antes del Atardecer’ cuando Celine y Jesse pasan toda una tarde juntos paseando por las calles de París, dejándonos uno de los finales de película más deliciosos de la historia.

Tuvimos que esperar hasta 2013 para volver a ver a Jesse y Celine, esta vez paseando por Grecia, en una dinámica que ha cambiado con los años al igual que han cambiado ellos.

Puede que su amor no sea perfecto, pero os podemos asegurar que sí es real.

'UNA CUESTIÓN DE TIEMPO'

¡Bonitos ellos! | seestrena.com

Tim descubre que los hombres de su familia tienen el don de poder viajar al pasado a través de un armario. Pueden revivir días concretos, cambiar acciones con las que no estaban muy satisfechos e ir a explorar otras épocas.

Muchos de sus viajes involucran a Mary, su novia… y no os contamos más, mejor que veáis la película y lo descubráis por vosotros mismos. Os prometemos que os vais a morir de amor.

'LOVE ACTUALLY'

Andrew Lincoln declarandole su amor a Keira Knightley | seestrena.com

La ley cinéfila prohíbe hacer una lista de películas románticas entre las que no se encuentre 'Love Actually', es un hecho.

La cinta, que se estrenó en 2003, inauguró eso a lo que ahora podríamos llamar 'películas de historias cruzadas'. 'Love Actually' nos traslada a Londres en plenas navidades, en las que conocemos las historias de varias parejas distintas, y todas ellas nos derriten de amor.

¿Alguien puede imaginar su vida sin la escena de Andrew Lincoln declarándole su amor a Keira Knightley con los carteles? ¿Verdad que no? ¿Y Colin Firth de restaurante en restaurante por Portugal buscando a Aurelia? Mítico no, lo siguiente.

'MOULIN ROUGE'

Come what may... | seestrena.com

Ver enamorarse a gente tan guapa como Nicole Kidman y Ewan McGregor siempre es un gusto, pero si encima la historia destila amor por todos los poros de esta manera, da incluso más.

Satine y Christian se enamoraron y lucharon contra el egoísmo, el futuro y las ambiciones personales, todo al ritmo de Queen y Madonna.

Una historia de amor, celos, libertad y música, mucha música.

'ORGULLO Y PREJUICIO'

¡Ay señor Darcy! | seestrena.com

No podemos seguir sin hablar de una de las historias de amor más famosas de todo los tiempos. El señor Darcy y Lizzie Bennet son un referente en el campo de lo romántico. Una de las historias de amor más comedidas y clásicas de la literatura ha tenido varias adaptaciones a la gran pantalla, y aunque el Señor Darcy de Colin Firth nos tenía robado el corazón, nos quedamos con la última adaptación cinematográfica.

La escena en la que el señor Darcy le declara su amor a Lizzie bajo la lluvia, ay, ay que se nos derrite el corazón.

'LEYENDAS DE PASIÓN'

Vaya pelo Brad... | seestrena.com

Si siempre te han gustado las novelas románticas, de esas que tienen un señor descamisado en la portada con la melena al viento, ‘Leyendas de pasión’ tiene toda las papeletas para ser una de tus películas favoritas del mundo.

En este drama familiar del bueno, protagonizado por un Brad Pitt muy rubio y de melena larga y Anthony Hopkins, te adentrarás en el mundo de la familia Ludlow, los amores prohibidos y la pasión sin control. Vamos, que lo tiene todo.

'EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON'

¡Vaya par de guapos! | seestrena.com

Se dice que el amor supera cualquier obstáculo, y si no que se lo digan a Benjamin Button. La historia del niño que nació viejo y crecía al revés nos robó el corazón a todos.

Brad Pitt y Cate Blanchett se enamoran a destiempo en esa película firmada por David Fincher que es casi un imprescindible para cualquier cinéfilo. No sólo puedes vivir una historia de amor de lo más memorable, sino que de la mano de Benjamin emprenderás un viaje que no podrás olvidar.

'ENCANTADA: LA HISTORIA DE GISELLE'

El baile chicos, ¡El baile! | seestrena.com

En esta lista también hay un hueco para ponernos ñoños, y que mejor que hacerlo con 'Encantada: La historia de Giselle'. La trama cuenta la historia de una princesa que vive en un mundo animado y se ve abandonada en Nueva York es de lo más cursi y tierna, pero también de lo más disfrutable.

Verás cómo Giselle se da cuenta de que no todo es un cuento de hadas y que aun así, en el mundo real también se puede vivir un amor de fantasía. ¿Y la canción del baile de Reyes y Reinas? Se nos derrite el corazón.

'HER'

Theodore y su amor virtual | seestrena.com

Spike Jones nos traslada a un futuro cercano en el que los ordenadores han llegado a tal punto de desarrollo que se han convertido en básicamente en mentes. Y cada persona tiene su propia “mente” como ayudante personal.

Así nos cuentan cómo Theodore se enamora de un ordenador y lo que parece más increíble, cómo nosotros vivimos una de las historias de amor más extrañas y cercanas que hemos visto nunca en el cine.

'EL DIARIO DE NOA'

Ellos representan las películas románticas | seestrena.com

Esta lista no se concibe sin la reina de las películas románticas. 'El Diario de Noa' es esa película que ha visto todo el mundo y en la que todos nos enamoramos de Noah y Allie. La película de Nicholas Sparks por excelencia.

Seguro que puedes recitar los diálogos de memoria y te sabes todas las escenas. Todos odiamos por un rato a James Marsden cuando vemos la película y nos creemos que no puede haber en el mundo alguien con más química y que se ponga más ojos de amor que Rachel McAdams y Ryan Gosling. Porque si tú eres un pájaro, yo también.

'STARDUST'

Tristan se lleva una sorpresa al encontrar a su estrella | seestrena.com

Está adaptación de la novela homónima de Neil Gaiman tiene una premisa de lo más extraña. Tristan sale de su casa en busca de una estrella que entregarle a la chica que quiere conquistar. Lo que él no tuvo en cuenta, es que una vez en el mundo mágico en el que se adentra para conseguir su estrella, esta es mucho más que un astro, y se personifica en la preciosa Yvaine.

Y juntos emprenden un viaje de vuelta al pueblo de Tristan, mientras que contra todo pronóstico, ambos se dan cuenta de que ya no se van a volver a separar. Ese discurso de Yvaine cuando piensa que ha perdido a Tristan es de lo más bonito que hemos visto nunca.

'LOS PUENTES DE MADISON'

¡Y lo que lloramos! | seestrena.com

Es pensar en 'Los puentes de Madison' y los ojos se nos empiezan a llenar de lágrimas. Francesca es una mujer encerrada en un monótono matrimonio que conoce durante unos días a Robert, un fotógrafo que la hace ver todo lo que se está perdiendo en la vida.

Y en unos días ambos se enamoran y se separan, rompiéndose el corazón mutuamente, y rompiendo el nuestro también.

'BEGIN AGAIN'

Nos ponemos tiernos con esta película | seestrena.com

Para terminar nuestra lista, qué mejor que una película de esas que te dejan el corazón blandito y te hacen sentir bien cuando las acaban. 'Begin Again' es un canto a la amistad y al amor y te enseña que siempre se puede seguir adelante cuando parece que el mundo se te viene encima.

Canciones bonitas, gente guapa y mucho amor harán que con esta película acabes con una sonrisa de oreja a oreja.

'TITANIC'

Esto ya es cultura pop | seestrena.com

¿Pensábais que no íbamos a hablar de ‘Titanic’? La historia de las historias de amor del cine tiene que tener un hueco en nuestra lista.

Jack y Rose se enamoraron en un viaje en barco y aun así él acabó sacrificándose para que ella pudiera tener una vida.Y eran los dos tan guapos, y tan jóvenes, y se querían tanto… es superior a nosotros esto. Y JACK CABÍA EN LA TABLA. Ea, dicho.