Las 7 películas de miedo que provocan más pesadillas

Déjanos adivinar: ves películas de terror desde que tienes uso de razón. Pero con el paso de los años has perdido la capacidad de asustarte viéndolas o de recordarlas después en tus sueños.

Atrás quedó ese miedo que te producía 'Chucky, el muñeco diabólico', o el miedo pavoroso que sentías por quedarte dormido tras ver a Freddie Krueger en Elm Street. ¡Pero el género sigue dando grandes y terroríficas joyitas!

Hoy hemos recopilado 7 proyectos cinematográficos que sí conseguirán colarse en tus pesadillas. Dale al play del vídeo y descubre cuántas de ellas has visto y con cuántas gritarás de miedo.

'Enterrado' ('Buried') (2010)

Esta película de Rodrigo Cortés es tan asfixiante que comenzará a tener miedo con quedarte encerrado en algún sitio. ¡Ah, y sale Ryan Reynolds!

'The House of the Devil' (2009)

En la década de los 80 una joven estudiante acepta un trabajo como canguro durante un eclipse lunar. Pronto se da cuenta de que sus clientes ocultan un terrible secreto...

'Expediente Warren: El caso Enfield' (2016)

Secuela de 'Expediente Warren', con esta película vivirás entre susto y susto

'Tú eres el siguiente' (2013)

La familia Davison es atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar. Atrincherados, hacen frente a los asaltantes. Los asesinos enmascarados no contaban con la presencia de Erin, la novia del hijo mayor.

'It Follows' (2014)

¿Y si la muerte te persiguiera sin descanso y sólo pudiera esquivarla acostándote con otra persona para pasarle la maldición? Miedo con mucha originalidad

'Babadook' (2014)

El hijo de Amelia vive aterrorizado con un monstruo que se le aparece en sueños. Cuando veas 'Babadook' tú también tendrás pesadillas.

'La visita' (2015)

Van de visita a ver a tus abuelos pero... va a ser de todo menos apacible... 'La visita' está dirigida por Shyamalan.

Seguro que te interesa:

Primer tráiler de 'Doctor Sueño', la secuela de 'El Resplandor', con Ewan McGregor