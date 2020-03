'Quien a hierro mata'

La película de Paco Plaza producida por Atresmedia Cine nos sumerge en la vida de Mario (Luis Tosar), el afable jefe de enfermería de una residencia de ancianos, que está esperando su primer hijo junto a su mujer. Su vida se trastocará para siempre con la llegada de Antonio Padín, el narco más importante de la zona, que es ingresado ante su avanzado estado degenerativo. Este thriller trepidante te hará replantearte hasta qué punto la venganza merece la pena.

'Midsommar'

Ari Aster ya se convirtió en creador de nuestras pesadillas más infames con 'Hereditary' y regresó con 'Midsommar' por si te había sabido a poco. En ella veremos a una pareja de jóvenes estadounidenses que acude con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota en Suecia. Pero lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño se tornan en algo macabro cuando la gente del lugar les invita a participar en sus perturbadoras actividades festivas. Además, está protagonizada por la siempre sorprendente Florence Pugh, una de las actrices más de moda en este momento. ¿Qué más se puede pedir?

'Puñales por la espalda'

La película de Rian Johnson ha supuesto el espaldarazo definitivo en la carrera de Ana de Armas en Hollywood. Y es que, sin parecerlo en su pequeño papel como la sencilla y apocada enfermera de un rico anciano, la actriz hispano cubana es la absoluta protagonista de este thriller que te encantará si eres amante de libros como 'Asesinato en el Orient Express' y pasas largas tardes jugando al Cluedo.

'Retrato de una mujer en llamas'

'Retrato de una mujer en llamas' | Lilies Films

Ganadora de varios premios internacionales, muchos califican a esta cinta de Céline Sciamma como la 'Call me by your name' ambientada en el siglo XVIII. Cuenta la historia de Marianne, una pintora a la que se le encarga el retrato matrimonial de Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y se niega a casarse y por tanto, posar para la artista. Así, Marianne decide trabajar en secreto, haciéndose pasar por dama de compañía y poder observarla de día y retratarla de noche.

'Green Book'

Fue la sensación en la temporada de premios de 2019, y es que esta película protagonizada por Viggo Mortensen y Mahersala Ali se coló en los corazones de muchos. Pero es posible que en todo este tiempo no hayas tenido ocasión para verla, así que te recomendamos que te dejes sumergir en esta historia de amistad, basada en hechos reales, entre un pianista negro y su chófer italoamericano y el valiente viaje que llevaron a cabo en 1962.

'Estafadoras de Wall Street'

Jennifer Lopez lidera un reparto estelar de mujeres de armas tomar en una historia irreverente y que no tiene miedo de contar la sororidad femenina sin filtros. Además, está basada en hechos reales (con polémica incluida). El brilli brilli y las canciones harán que se te pase el rato volando.

'Los hermanos Sisters'

Momento de la película 'Los hermanos Sisters' | ondacero.es

Jacques Audiard está al frente de este western, coproducción internacional en la que participó Atresmedia Cine, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal. Los dos primeros interpretan a los hermanos Sisters, Eliet Charlie Sisters, asesinos a sueldo. Bajo el encargo de su patrón, Commodere, se dirigen a California tras las huellas de un misterioso y visionario alquimista. Pero pronto a los hermanos empiezan a asaltarle una serie de dudas.