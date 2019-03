'Paquita Salas' busca a la actriz 360 y la ayudamos con 10 candidatas

En Se Estrena hemos repasado el panorama español, que está lleno de muchísimo talento como bien dice Paquita, para recoger a 10 candidatas que podrían ser la "actriz 360" perfecta para PS Management.

BELÉN CUESTA

Belén Cuesta | La Llamada

Belén nos ha demostrado una y mil veces su capacidad para transmitir al público, y estamos seguros de que, aunque adoramos a Magüi sobre todas las cosas, la figura de la actriz por sí misma sería un fichaje muy interesante para PS Management. ¿Imaginas un meta-cameo de Belén Cuesta en la serie fuera de su personaje? Quién sabe, en 'Paquita Salas' todo es posible.

CLARA LAGO

Clara Lago | 'Tengo Ganas De Ti'

Clara Lago no puede ser un actriz más completa. Nos ha demostrado su lado más cómico en la reciente 'Ahora o Nunca', su talento para el drama en 'La cara oculta' y se atrevió con sus dotes como cantante con una tierna canción acústica en 'Tengo ganas de ti' (¡además de ser una gran bailarina aunque su personaje no lo fuera!). A Paquita no le hace falta ver su videobook para saber que Clara Lago es una actriz 360 en condiciones.

MICHELLE JENNER

Michelle Jenner | 'Tu Cara Me Suena'

Con Michelle tienes una actriz para todo. ¿Que necesitas una actriz de doblaje? Pues allí está ella. ¿Alguien que cante? Ya nos demostró con Leiva o 'Los Hombres de Paco' que podía hacerlo. ¿Drama histórico? El frente está cubierto con 'Isabel'... todo, todo, todo. No queremos meterle presión a Paquita, pero es una seria candidata para llenar el hueco que ha dejado el cuadro de Maca en la pared de la oficina.

INMA CUESTA

Inma Cuesta | ¡Ay Carmela!

Inma Cuesta tiene todo lo que Paquita quiere, canta y hasta "se ha hecho un Lorca". Comenzó su carrera en el teatro musical por todo lo alto protagonizando 'Hoy no me puedo levantar' y su último gran papel en el cine no es otro que como protagonista de la exquisita 'La Novia' que adapta 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca. Nos hizo reír con 'Tres bodas de más' y nos hizo llorar con 'La voz dormida'. Esta chica puede con todo, no se le puede pedir más.

ANGY FERNÁNDEZ

Angy Fernández | 'La Llamada'

Pocas actrices patrias son más camaleónicas que Angy, como ya demostró en 'Tu Cara Me Suena'. Actriz en 'Física o Química' y cantante con una importante discografía y un gran recorrido en 'La Llamada' (el fenómeno teatral musical que tanto tiene que ver con 'Paquita Salas' gracias a Javier Calvo y Javier Ambrossi), la actriz tiene el carácter y las ganas que se valoran en PS Management. Además, sabemos de buena tinta que los contactos los tendría. ¡Todo está relacionado!

ANA MENA

Ana Mena | Vive Cantando

Si lo que estamos buscando es un talento joven, nada mejor que Ana Mena. La joven actriz y cantante ha probado de todo. Hizo drama en 'La piel que habito', comedia en 'Vive Cantando' y sigue desarrollando una prometedora carrera musical. Lo mejor de todo es que todavía está comenzando, por lo que es un diamante en bruto todavía por explotar. Por lo que hemos escuchado Paquita ya está intentado ponerse en contacto con ella a través de Twitter.

PENÉLOPE CRUZ

Penélope Cruz | 'A Call from the Vatican'

Si lo que buscamos es una actriz con un estatus importante, de esas que dicen su nombre y ya sabes de quién hablamos, no hay otra como Penélope, Pe para los amigos. La oscarizada demostró que podía cantar y bailar en 'Nine' -que le supuso su tercera nominación al Oscar-, que puede hacer buen drama con innumerables películas y que puede hacer películas de acción como 'Piratas del Caribe'... Vamos, que vale para todo. Aquí tiene Paquita su actriz de un sólo nombre.

NATALIA MILLÁN

Natalia Millán | Dreamland

Si buscas información de Natalia Millán, la primera frase nos indica que "es una actriz, bailarina y cantante española", y esto ya no se puede superar. La hemos visto haciendo drama en 'El Internado' y en 'Velvet' mostrarnos sus dotes de bailarina en 'Un paso adelante', además de en el teatro con 'Chicago'. Aunque su vena cómica no esté tan explotada, el peso de lo demás la hacen una opción muy a considerar para PS.

SANDRA CERVERA

Sandra Cervera | Flooxer

Sandra Cervera es un valor seguro dentro de las actrices 360. Demostró sus dotes como cantante y bailarina en '40, el musical' y cada tarde nos recuerda su potente vena de actriz dramática en 'El Secreto del Puente Viejo'. No hace falta decirle nada a Paquita porque ella ya sabe que no hay nada más grande que representar a una actriz de 'Puente Viejo', agradecida con las oportunidades que le llegan, trabajadora y con talento.

ANNA CASTILLO

Anna Castillo | 'La Llamada'

La adorable Anna Castillo también fue toda una revelación en 'La Llamada'. Y aunque parezca que todo queda en casa, además de bailar electrolatino como nadie y tener una energía arrolladora ha demostrado un talento dramático rebosante este año con 'El Olivo'. Y por si fuera poco, en 'El Ministerio del Tiempo' nos hizo reír sin parar. Completita completita para triunfar, ¿no Paquita?