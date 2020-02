¿Oyes a tus arrugas surcándote la piel? 10 películas que cumplen 20 años en 2017

'Air Force One'

Harrison Ford era el presidente de los EEUU metido en apuros, y la trama no ocurría en un sitio cualquiera, sino en el mismísimo avión presidencial. ¿Sabes que en un principio su papel iba a ser interpretado por Kevin Costner?

'Austin Powers: Misterioso Agente Internacional'

Aunque la primera película de Austin Powers no triunfó en taquilla se convirtió casi de manera instantánea en un clásico en el imaginario de muchos, y seguro que te has reido más de una vez recordando sus coñas.

'Sé lo que hicisteis el último verano'

Sí, esta película en la que Jennifer Love Hewitt lo pasaba fatal todo el rato cumple 20 años en 2017 y sabemos que no estabas preparando para afrontar este hecho. Hay que ver lo que nos gustaban estas películas, de verdad.

'El increíble Will Hunting'

Robin Williams supo exprimir al máximo el talento del joven Will (Matt Damon) para las matemáticas, e hizo que recordáramos para siempre esta emotiva cinta.

'Men in black'

Su papel como hombre de negro catapultó a la fama a Will Smith a nivel mundial. En España ya le conocíamos de sobra gracias a 'El príncipe de Bel Air', pero lo que seguro que no sabías es que Smith le quitó el papel a Chris O'Donnell.

'Mentiroso compulsivo'

Jim Carrey volvía a tirar de su archivo de caras graciosas para esta comedia que en realidad encerraba mucho drama, y en la que nos volvió a convencer de sus dotes como actor. ¿Te acuerdas del niño que interpretaba a su hijo en la película? Pues así ha cambiado.

'The Full Monty'

'I believe in miracles' es lo que suena en tu cabeza cada vez que escuchas a alguien mencionar 'The Full Monty', todo un éxito del cine británico en el que pudimos ver los stripteases menos glamurosos.

'Jackie Brown'

En un primer momento Pam Grier iba a interpretar a Jody en 'Pulp Fiction', pero finalmente lo hizo Rosanna Arquette, así que el bueno de Tarantino escribió Jackie Brow con Grier en mente para el papel principal. Buena recompensa, ¿no crees?

'Hércules'

Si hasta ahora no habías alucinado con el paso del tiempo, cuando te digamos que ya hace 20 años que Ricky Martin puso su voz a la banda sonora del helénico semidios...

'Titanic'

Venga, y ahora viene el colapso general. ¿Quién no tenía un amigo/primo/vecino que fue a ver no menos de 3 veces 'Titanic' al cine? Pues en 2017 se cumplirán 20 años de esta gloriosa efeméride, y seguimos pensando que había hueco en esa tabla para Rose, Jack, y media plantilla del barco.