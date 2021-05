"¡Que no sonrías!": El motivo por el que Zac Efron estuvo a punto de perder un importante papel de su carrera

La deslumbrante sonrisa de Zac Efron le ha abierto muchas puertas. El actor ha recorrido una larga distancia desde que fuera aquel adolescente atolondrado protagonista junto a Vanessa Hudgens de 'High School Musical', y no siempre su apariencia de 'rey del baile' le ha ayudado a su carrera.

Sin ir más lejos en 2007, cuando se presentó al casting de 'Hairspray' para el papel de Link Larkin, el director de la cinta, Adam Shankman, tuvo serias dudas de que él fuera lo que estaban buscando.

Y es que Zac llegó a la prueba con su perfecta sonrisa, que tuvo dibujada durante todo el casting, algo que puso un poco de los nervios a Shankman, que no tenía claro que su apariencia conjugara con el personaje.

"Y luego lo entendí. Era por la gran sonrisa de Disney. Su amplia sonrisa me desvinculaba, no sentía el peligro. Le dije: 'No sonrías, arquea las cejas'".

En este sentido, que Zac acabara trabajando en la película, se lo debemos también a Jennifer Gibgot. Ella, socia en la producción de la película, insistió en que Efron era el candidato perfecto. "Me gritó cuando descarté a Zac. Me dijo 'más vale que le conviertas en Link porque te digo desde ya que va a ser la estrella más grande del mundo'".

Una carrera diversa y la polémica con sus 'retoques'

Desde que debutara en 'High School Musical' Zac Efron no ha dejado de trabajar, aunque sí que ha habido evolución en su carrera. Ha trabajado en musicales, como 'Hairspray' o 'El gran showman', pero también ha encarnado a asesinos en serie como Ted Bundy o ha viajado por todo el mundo con sus documentales. En la actualidad ha fijado su residencia en Australia, donde el actor parece haber encontrado su 'sitio feliz' en el mundo.

En las últimas semanas, la imagen del actor en un vídeo sobre el Día de la Tierra se viralizó porque aparecía muy distinto a como le recordamos, y las especulaciones sobre que se había retocado la cara no dejaron de emerger. Días después, Efron publicaba imágenes nuevas en las que le veíamos como siempre.

Seguro que te interesa:

El vídeo de Zac Efron y su hermano donde solo podrás fijarte en su cuerpo: "Cuántos abdominales en tan poco tiempo"