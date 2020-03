Misterios de la Historia: La canción que Bruce Springsteen escribió para 'Harry Potter' y que nunca se utilizó

A Bruce Springsteen también le han dicho alguna vez que no, como a todo hijo de vecino, y ha sido él mismo el que ha revelado cómo fue una de esas ocasiones.

En una reciente entrevista para BBC Radio 2 el músico estadounidense ha contado que hace unos años, en los albores de la fiebre Harry Potter, escribió una canción inspirándose en la saga y dedicada a su hijo, que era fan de las novelas.

La canción, una balada, se llama 'I'll Stand By You Always (Estaré siempre a tu lado)', de la que Springsteen ha dicho que "era una gran balada que no se parecía a lo que suelo cantar, pero habría encajado perfectamente".

El artista les hizo llegar a los creadores de la saga cinematográfica su nueva creación, y en principio el tema iba a salir en una de las dos primeras entregas. ¿Qué pasó entonces, qué fue lo que impidió que hayamos escuchado 'I'll Stand By You Always'? Pues que el contrato de J.K. Rowling prohibía usar cualquier canción que fuera remotamente comercial para llevar sus novelas al cine.

No obstante Bruce no pierde la esperanza, y espera que escuchemos su tema algún día, aunque sea en la banda sonora de otra película.