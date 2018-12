Las mejores actuaciones musicales en el cine de 2018

El Gran Showman - This Is Me

El gran show de Hugh Jackman por fin ha visto la luz acompañado de grandes estrellas, y sus canciones originals (de los compositores de 'La La Land') siguen siendo muchas de las más escuchadas del año. Nos quedamos con 'This is me' por el himno en que se ha convertido y por el gran momento que representa para los personajes "marginados": no me voy a esconder y aquí estoy yo. Mención especial también a Zendaya y Zac Efron volando por los aires en 'Rewrite the stars'.

Ha nacido una estrella - Shallow

Sin duda uno de los momentos cinematográficos más emocionantes del año. Ally (Lady Gaga) se atreve a subir al escenario junto a Jackson Maine (Bradley Cooper) y canta delante de miles de personas una canción suya superando su miedo.

Bohemian Rhapsody - Live Aid Concert

Todas las canciones de Queen elevan este biopic de Freddie Mercury a un nivel inigualable. La recreación del concierto del Live Aid de 1985 es impresionante y es imposible elegir entre himnos como 'Bohemian Rhapsody' o 'We Will Rock You'.

Mary Poppins - The Place Where Lost Things Go

La última en llegar este año, pero no por ello menos importante. Esta revisión del clásico Disney nos ha dejado una nueva banda sonora para disfrutar en bucle, pero nos quedamos con este tema interpretado por la gran Emily Blunt, o lo que es lo mismo, Mary Poppins.

Sierra Burgess - Sunflower

Un momento menos conocido pero muy emocionante. La película adolescente de Netflix 'Sierra Burgess es una perdedora' muestra los problemas de una joven que no se siente suficiente para los estándares de belleza del instituto. Shannon Purser da voz a esta canción con ukelele en su momento más vulnerable.

Mamma Mia! Una y Otra Vez - Fernando

Toda la banda sonora de ABBA merece reconocimiento, pero si hay algo que ha marcado esta vuelta al clásico musical protagonizado por Meryl Streep ha sido la aparición estelar de Cher, para cantarle un sentido 'Fernando' a Andy García.

Deadpool 2 - Take on me

Se nos cuela la película de Ryan Reynolds como bonus gamberro, como no podía ser de otra forma. Vale que no ha sido una actuación musical, pero la versión de 'Take on me' en uno de los momentos sorprendentemente tristes de la película se nos ha quedado en la memoria musical.