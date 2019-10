Esta semana hay estreno de Disney, regresa la malvada villana de 'La Bella Durmiente', que aprendimos a ver con otros ojos en 'Maléfica'. En 'Maléfica: Maestra del Mal' Angelina Jolie vuelve a interpretar el papel protagonista, y también regresa Elle Fanning como la dulce Aurora. Completan el reparto Michelle Pfeiffer y Harris Dickinson.

Si estás pensando en ir a verla al cine, ¿quieres saber si la película tiene escenas post créditos? Puedes estar tranquilo, esta noticia NO CONTIENE SPOILERS. Si te has acostumbrado a las escenas que vienen tras el final de las películas Marvel, lamentamos decirte que 'Maléfica 2' no tiene escenas post créditos. Así que cuando la película de Angelina Jolie acabe y salgan los créditos, puedes irte del cine tranquilamente sin remordimiento por perderte nada.

¿Qué veremos en 'Maléfica: Maestra del Mal'?

Esta secuela tiene lugar tiempo después de la primera entrega, y tal y como cuenta su sinopsis oficial "los años han sido amables con Maléfica y Aurora. Su relación, nacida del desamor, la venganza y, en última instancia, el amor, ha florecido. Sin embargo, el odio entre el hombre y las hadas sigue existiendo. El inminente matrimonio de Aurora con el príncipe Felipe es motivo de celebración en el reino de Ulstead y los Moors, ya que la boda sirve para unir los dos mundos. Cuando un encuentro inesperado introduce una nueva y poderosa alianza, Maléfica y Aurora se separan en bandos opuestos en una Gran Guerra, poniendo a prueba sus lealtades y haciendo que se cuestionen si realmente pueden ser familia".

Seguro que te interesa:

"Estabas muy buena": Angelina Jolie confiesa a esta famosa actriz que estaba enamorada de ella de adolescente