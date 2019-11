Javier Rey es el protagonista de 'Geonestesia', la serie producida por Atresmedia Studios que se ha convertido en la primera serie original de Branded Entertainment para televisión. El actor gallego ha compartido el rodaje del proyecto dirigido por Carlos Sedes con Patricia Peñalver y Will Shephard.

La trama discurre en una sociedad distópica no muy lejana a nuestros días en la que Alicia, Julián y Diana descubren que de repente tienen una conexión especial con la naturaleza, como si ésta les llamara y estuviera pidiendo auxilio. En este making of que publicamos hoy en Se Estrena podrás descubrir cómo se rodó este proyecto tan particular.