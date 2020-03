El look rural de Leonardo DiCaprio en su cita mágica con el chef Salt Bae

Hace menos de un mes, el chef Nusret Gökçe revolucionaba las redes sociales con un vídeo en el que salía demostrando su peculiar manera de sazonar la carne. Su gracioso método se convirtió en todo un fenómeno viral y en cualquier parte del mundo todos sabían ya quién era el renombrado Salt Bae. Por eso, no es de extrañar que el mismísimo Leonardo DiCaprio quisiera conocer personalmente a este cocinero y acudiera a su restaurante. Con un look de lo más rural y con un chuletón bien grande delante, el actor admiraba la magia del chef, mientras este le echaba sal en su plato. Si ya es de lo más peculiar la manera de sazonar de Salt Bae, no hay que quitarle tampoco merito a la cara de Leo, con palillo en la boca incluido. Por si se le queda algún resto de carne entre los dientes, claro.

2017 Oscar adayi sensin dedi#saltbae #saltlife #salt @leonardodicaprio Una foto publicada por nusr_et (@nusr_et) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 5:27 PST

¿Todavía no has visto el famoso momento por el que se dio a conocer el chef Nusret Gökçe? No te pierdas el gracioso vídeo que se convirtió en viral a principios de 2017.

Ottoman steak 🔪 Un vídeo publicado por nusr_et (@nusr_et) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 2:44 PST