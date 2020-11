Le pilló por sorpresa: Leonardo DiCaprio "no comprendía" el éxito de 'Titanic'

Hoy en día Leonardo Di Caprio es conocido por ser uno de los actores más prestigiosos de todo el mundo, cuya participación en un largometraje puede suscitar un éxito en taquilla tan solo porque el proyecto cuente con su presencia.

El punto de inflexión en su carrera, que actuó de puente para conducirle al reconocimiento mundial tuvo un nombre propio: 'Titanic'. La archiconocida cinta que, hasta ahora, ostenta el récord de película con más Oscars, junto a 'Ben Hur' y 'El retorno del Rey', fue el condicionante principal de su salto a la fama.

A pesar del indiscutible éxito de la película, Di Caprio reconoció no haberlo esperado en el momento del estreno. Así lo confesaba en una entrevista para la revista Variety en 2014. “No comprendí en absoluto el alcance de esta película. La gente me decía, 'Esta película va muy bien', y yo pensaba, 'Genial, eso es maravilloso', [Me insistían] 'No, no, no, realmente, realmente bien'".

Además, restándose a sí mismo importancia, el ganador del Oscar reconocía que gran parte del éxito de la película se debía a su director James Cameron y a su compañera, Kate Winslet. Así, cuando 'Titanic' se convirtió en un éxito mundial el actor quiso escapar de todo, como te contamos en el vídeo de arriba.

