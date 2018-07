Bellezas de Hollywood: Los 10 actores más guapos del mundo, según la ciencia

Sin duda Hollywood es una industria donde la belleza es muchas veces un requisito para triunfar. Desde que nació, las grandes estrellas determinaron los estereotipos para ser considerado guapo. El cine ha evolucionado y parece que este arte no perderá nunca la fuerza con la que comenzó, pero esta característica de sus trabajadores no ha cambiado. Hay muchos entre los que elegir, así que para qué sufrir haciéndolo. La ciencia se ha encargado y las discusiones han terminado para siempre. ¿A quién has echado de menos en la lista?