Kyra Sedgwick y Kevin Bacon llevan 33 años casados y son una de las parejas de actores más queridas de Hollywood. A menudo muestran lo adorables que son con mensajes y piropos del uno para el otro.

Pero esta vez la actriz de 'Brooklyn Nine-Nine' está en boca de todos por una razón diferente, una curiosa y divertida historia que ha contado en su paso por el programa de Drew Barrymore.

La pareja fue invitada a casa de Tom Cruise y Nicole Kidman, que por aquel entonces seguían casados, y digamos que Kyra dejó que le pudiese la curiosidad. La actriz había trabajado con Tom poco antes en 'Nacido el 4 de julio' y Bacon acababa de hacer con él 'Una cuestión de honor', y ver un screening de la cinta era el motivo de la velada.

Tom Cruise y Kyra Sedgwick en 'Nacido el 4 de julio' | Universal Pictures

Una noche accidentada

A la cena también estaban invitados Demi Moore y Bruce Willis y Rob Reiner, según Kyra. "Era una de esas noches donde normalmente no suelen invitarme a mí". Además, la actriz añade que estaba "muy embarazada".

"Y había como, una chimenea, con su repisa, y yo estaba explorando por ahí y había un pequeño botón debajo de la repisa. Y yo me quedé como, '¿Oh qué es este botoncito?'. Así que lo pulsé, porque pensaba que a lo mejor pasaría algo interesante. Pero no pasó nada y me empecé a poner un poco nerviosa", cuenta.

"Así que me acerqué a Tom, que estaba en mitad de una conversación, y le di unos toquecitos en el hombro, y le digo: 'Le he dado a este botón'. Y él dijo, '¿has pulsado ese botón?', y yo como, 'sí'. Y entonces dice: 'Ese es el botón del pánico'", revela.

"Así que la policía vino... tuvieron que parar la película, y ver a Tom. Creo que había como más de 5 coches de policía. Fue realmente... No me invitaron más", termina mientras en público estalla en risas.

