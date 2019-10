A lo largo de 'Joker' el personaje de Joaquin Phoenix, Arthur Fleck, deja un abultado historial de víctimas a su paso. Pero hay bastante duda sobre si cometió o no el que podría ser su asesinato más cruel.

Si aún no has visto 'Joker', no sigas leyendo, ya que a continuación hay SPOILERS.

Por su asesinato más vil nos referimos al de su vecina, con la que imagina tener un idilio amoroso. Pero, ¿mató realmente al personaje de Zazie Beetz?

Lawrence Sher, el director de fotografía de la película, ha despejado nuestras dudas para siempre con unas declaraciones a ComicBook.

"Hay gente que me ha preguntado si fue asesinada. Todd dejó muy claro en el rodaje que no la mató. Arthur mata a gente que le ha herido de alguna forma. En términos de lo que hemos hecho de forma visual para jugar con lo que es real y lo que no lo es, hay escenas que se reflejan unas en otras. Dejamos pistas, como el modo en el que cubrimos las escenas, que es similar".

