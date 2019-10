Parece bastante probable que Joaquin Phoenix reciba una nominación al Oscar por su interpretación en 'Joker', si es que no lo gana. Es lo que se desprende de las críticas que ha recibido la película de Todd Phillips, que no obstante ha ganado el León de Oro en el Festival de Venecia.

Su alabada interpretación contrasta con las tibias críticas que recibió Jared Leto cuando interpretó al villano de Batman en 'Escuadrón Suicida'. Muchos le compararon en aquel momento con Heath Ledger y Leto salió perdiendo.

Y es que la forma en la que Ledger dio vida al personaje de DC Comics supuso un antes y un después. Como recordarás, fue en 'El caballero Oscuro', dirigida por Christopher Nolan. Ahora el nombre de Joaquin Phoenix también ha quedado unido para siempre al de Joker.

Joaquin Phoenix y Heath Ledger en 2007 | Getty Images

Lo que quizá desconocías es que Joaquin Phoenix y Heath Ledger fueron íntimos amigos durante años, hasta la muerte del actor en enero de 2008. De edades similares, juntos vivieron sus primeros años en la industria del cine.

En la rueda de prensa en el Festival de Venecia, a Phoenix le preguntaron si la interpretación del Joker que hizo su amigo le había influenciado de alguna manera. "Lo que me atraía de esta película era que la íbamos a hacer a nuestra manera, así que no me inspiré en ninguna interpretación del personaje. Simplemente, era como una creación nuestra, en cierto modo. Era algo muy importante para mí y clave para hacerlo".

Joaquin Phoenix y Heath Ledger | Gtres

Poco después, explicaba para Collider que sus interpretaciones no tenían por qué compararse, porque había sido muy distinto para los dos. "El género, los cómics, se presta a que diferentes personas interpreten el mismo personaje y lo hagan de una manera diferente".

No obstante, aunque parece claro que el Joker de Ledger no influenció al villano hecho por Phoenix, sí que hay en la película más reciente ciertos homenajes a él. ¿No te dice nada ese plano al final en el que dibuja con su sangre la sonrisa en su rostro?

Seguro que te interesa:

La enfermedad de la risa que sufre Joaquin Phoenix en 'Joker' es real: Así son sus consecuencias