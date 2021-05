Jared Leto recibió la oreja cortada de un fan dentro de un sobre y se hizo un collar con ella

Jared Leto, actor de Hollywood y estrella del rock a partes iguales, ha triunfado en ambas carreras. Como músico lidera la banda '30 seconds to Mars' y como intérprete ha trabajado en exitosas películas como 'Dallas Buyers Club' o más recientemente 'The Little Things'.

Calificado siempre como excéntrico, sus apariciones en la gala Met con una réplica de su cabeza en la mano o sus supuestos regalos inquietantes a sus compañeros de rodaje de 'Escuadrón Suicida' no han hecho sino acrecentar su leyenda.

En una entrevista concedida hace unos años a XFM, Leto aseguró que una vez le habían enviado a casa una oreja cortada. "Los fans son un grupo de personas increíblemente comprometidas y apasionadas. Te dan todo tipo de cosas maravillosas... Una vez alguien se cortó una oreja y me la envió, eso fue muy raro. La oreja entera".

Para asombro de todos los que estaban escuchando, el cantante y actor añade que "la oreja llegó junto a una nota que decía '¿estás escuchando?'. Lo más extraño de todo es que Leto cuenta que le hizo un agujero a la oreja y se la colgó a modo de joya.

No sería la primera vez que una estrella recibe algo realmente perturbador en su buzón. Sin ir más lejos Norman Reedus, el actor de 'The Walking Dead', recibió un implante mamario de una seguidora. "Supongo que se lo extirpó y me lo envió. Venía con una nota que decía 'Leí una entrevista tuya y parecías deprimido así que pensé que deberías tener esto".

