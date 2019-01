James McAvoy sabe que su papel de fauno en 'Las Crónicas de Narnia' es en realidad un sex symbol

James McAvoy se ha estrenado en Saturday Night Live con un sketch para el recuerdo.

El actor de 'Glass' ha vuelto a caracterizarse del fauno Sr. Tumnus después de 14 años ya que, al parecer, no fueron pocas las adolescentes que se vieron atraídas por el personaje de 'Las Crónicas de Narnia', lo que McAvoy se ha tomado con humor en un vídeo surrealista.

En el sketch, Cecily Strong, Kate McKinnon y Aidy Bryant confiesan sentirse atraídas por Sr. Tumnus, mientras que McAvoy acepta su condición de sex symbol con naturalidad dentro del personaje.

"Ya veo. Fui el encaprichamiento de tu adolescencia, ¿correcto? Déjame adivinar, era por mi masculinidad inofensiva. Estoy un poco petado pero un poco de una manera británica, ¿sabes?", confiesa McAvoy.

"No os sorprendáis. Mirad, cientos de niñas me visitan cada año. Porque supongo que, de alguna manera, me he convertido en un inesperado sex symbol para un tipo muy específico de mujeres. Un poco para las Hermione perezosas, si lo quieres llamar así... Y para vosotras, soy la perfecta combinación de hombre, animal, bufanda y música de flauta. Soy como Frodo pero sin el drama y el peso emocional".

Sin embargo, los acontecimientos toman un giro inesperado cuando el actor termina el sketch revelando que en realidad su novio es Edmund Pevensie, el hermano pequeño en la película interpretado por Skandar Keynes.

