John C. Reilly es un consagrado actor de Hollywood que siempre ha llevado una vida personal de lo más discreta. Por eso no es de extrañar que no conociéramos a su hijo, Leo Reilly, a pesar de que sea un reputado modelo y músico y haya conservado el apellido de su padre.

Pero todo cambió este martes, cuando la tuitera la redactora del Huffington Post norteamericano Zeba Blay compartiera en Twitter una comparativa de padre e hijo juntos. El tuit acumula a esta hora más de 15.000 me gustas ha generado centenares de comentarios que alaban la belleza del joven.

Algunos de estos comentarios han resaltado el cierto parecido que guarda Leo con Freddie Mercury, el líder de 'Queen'.

Leo Reilly es muy activo en redes sociales, y tiene gran número de seguidores tanto en Instagram como en Tik Tok. Además, hace unos meses publicó su último videoclip, 'BOYFREN', en el que ofrece unos momentos muy surrealistas.

Como modelo, ha desfilado para firmas como Moschino, y está bastante bien considerado en el mundo de la moda.

