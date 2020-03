Intenta mantener con vida a Jack en el test más cruel de 'Titanic'

TITANIC

La muerte de Leonardo DiCaprio en la clásica 'Titanic' es sin duda una de las más traumáticas y comentadas de la historia. Siempre has tenido el eterno debate de cómo podría haberse salvado o evitar esa situación y etc etc. Pues ahora tienes la oportunidad de demostrarlo con este test, ponte en la piel de Rose, elige sabiamente e intenta hacer justicia.