El hilo viral sobre 'Encanto' que explica que Mirabel es una persona con discapacidad

'Encanto' se ha convertido en un fenómeno más allá de la película y en redes sociales son frecuentes las discusiones sobre la cinta de Disney. Muchos usuarios han debatido la razón por la que Mirabel no recibe sus poderes, al contrario que el resto de su familia.

Entre todas las teorías, hay una que recientemente está ganando más adeptos y que se ha convertido en viral. Una usuaria de Twitter, Penélope Fernández, ha expuesto en un hilo sus razones para creer que el personaje de Mirabel es una metáfora sobre las personas con diversidad funcional. "Hoy la voy a liar", ha asegurado.

"De esa peli se han dicho muchas cosas: que refleja una tragedia que se hereda como trauma generacional (estoy de acuerdo), que trata de una familia tóxica (totalmente), o incluso que habla de una dinámica normal en una familia con una matriarca (que también)", ha escrito en uno de los primeros mensajes. "Pero hay algo que nadie ha dicho, y que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vi la peli. Ahí va: Mirabel es discapacitada", ha afirmado.

"La forma en que la peli refleja la discapacidad de Mirabel es muy inteligente: en vez de poner a una protagonista que no pueda andar, o ver, o usar las manos, nos ponen a una chica exactamente igual a nosotros. ¿Dónde está la discapacidad, entonces?", se ha preguntado esta escritora.

Esto se demuestra, asegura, en canciones como 'The Family Madrigal' o 'Waiting on a Miracle' en las que Mirabel canta sobre ser la única de los Madrigal sin poderes: "Mirabel pertenece a una familia que tiene algo extra. Un regalo, un poder. Algo que ella no tiene. Incluso hay una canción entera dedicada a esto. Mirabel canta que no puede mover montañas, no puede crear flores...".

"El caso es que ella lo intenta. Trata de ayudar a decorar la casa, pero la apartan. ¿Por qué, nos preguntamos, si ella puede hacer eso y más? ¿Por qué nadie le ha pedido que cose o borde algo, por ejemplo, si sabemos que puede y le gusta?", se cuestiona la escritora, añadiendo que su posición en la familia es reducida a un segundo plano.

Además, señala que sus hermanas, Luisa e Isabela, representan a "la fuerte" que la ayuda con todo y a "la perfectísima", que es "el pozo de todas las esperanzas y deseos de la familia de tener una hija de la que puedan presumir". Sea como fuere, la actriz que pone voz a Mirabel, Stephanie Beatriz, dio su propio punto de vista recientemente sobre la ausencia de poderes de su personaje.

