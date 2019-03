El gran secreto de 'Vengadores: Infinity War' que Tom Holland ha estado guardando mucho tiempo

Cría fama y échate a dormir dice el refrán, y Tom Holland ha sido el protagonista más de una vez de estudiados spoilers del Universo Cinematográfico Marvel, por lo que el joven actor es conocido por no saber guardar secretos.

Pero una entrevista de Kevin Feige a la revista Empire parece confirmar lo contrario. En la recta final para el estreno de 'Vengadores: Endgame' le han preguntado cuánto tiempo tuvieron que mantener en secreto la gran revelación de 'Vengadores: Infinity War'.

Su respuesta ha sido que lo ocurrido tras el chasquido de Thanos se filmó "el primer o el segundo día del rodaje", por lo que el bueno de Tom Holland tuvo que mantener el gran secreto "durante casi dos años".

¿Habrías sido capaz tú de mantener el secreto? 'Vengadores: Endgame' llega a los cines el próximo 25 de abril.

