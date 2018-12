El gran descubrimiento de la escena de los gángsters de 'Solo en casa' que te arruinará la infancia

En época de Navidad siempre hay un par de películas indispensables que nos ambientan estos días. Y una de ellas, sin duda, es la mítica 'Solo en casa'. Pues bien, te traemos un nuevo descubrimiento que seguro que no sabías y que ha llamado la atención a todos los fans de la película.

'Solo en casa' | 20th Century Fox

Aunque no hayas visto recientemente el filme, seguro que te acuerdas de Kevin, Macaulay Culkin, viendo una película de gángsters en blanco y negro. Resulta que esa película, llamada 'Angels With Filthy Souls', fue creada para 'Solo en casa'. Se trata de un conjunto de imágenes filmadas exclusivamente para Chris Columbus, el director de la cinta.

Esta falsa película se trata de una parodia de la película 'Angels With Dirty Faces' (1938), protagonizada por James Cagney. Columbus decidió ir en serio y filmó las imágenes en blanco y negro con los mismos gángsters de 'Solo en casa'. Por si fuera poco, también se hizo una secuela ficcional para la continuación 'Solo en casa 2', llamada 'Angels With Even Filthier Souls'.