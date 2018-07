10 películas de terror para acurrucarte junto a tu cita en San Valentín

MIMOS PARA NO PASAR MIEDO

Ese brazo, esa mano; ese gesto que nunca sabemos si hacer o no. Se acerca San Valentín, una fecha señalada en el calendario para todos los enamorados; o por qué no, para los que quieren enamorar a alguien. Quizás tengas una cita importante con esa persona que ronda por tu cabeza y aún no sabes como dar el paso. Nosotros te proponemos un plan perfecto: ¿qué mejor que una buena dosis de terror para acurrucarte con esa persona especial?. Estas 10 películas, por extraño que parezca, harán que surja el amor.